Чехия проведет переговоры о приходе четвертого мобильного оператора на свой рынок

Представители Чехии проведут переговоры с операторами из США, Италии, Франции, Великобритании и Южной Кореи о приходе нового, то есть четвертого игрока на чешский рынок мобильной связи. Об этом премьер-министр Андрей Бабиш сообщил на пресс-конференции, на которой были представлены поправки в законопроект «Об электронных коммуникациях».

Движение ANO, председателем которого является Бабиш, хочет также добиться для чешских пользователей возможности сохранения своего номера при смене оператора без необходимости 10-дневного ожидания, которое должно сократиться до двух дней.