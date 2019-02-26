Чехия проведет переговоры о приходе четвертого мобильного оператора на свой рынок

Лорета Вашкова
26-02-2019
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Представители Чехии проведут переговоры с операторами из США, Италии, Франции, Великобритании и Южной Кореи о приходе нового, то есть четвертого игрока на чешский рынок мобильной связи. Об этом премьер-министр Андрей Бабиш сообщил на пресс-конференции, на которой были представлены поправки в законопроект «Об электронных коммуникациях».

Движение ANO, председателем которого является Бабиш, хочет также добиться для чешских пользователей возможности сохранения своего номера при смене оператора без необходимости 10-дневного ожидания, которое должно сократиться до двух дней.

 
 
 
 
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