Чехия против увеличения степени участия национальных бюджетов в финансировании проектов, дотируемых ЕС

Членские государства Европейского союза, включая Чехию, критикуют план роста степени участия национальных бюджетов в реализации проектов, дотируемых из фондов ЕС. Упоминаемый план касается финансового периода с 2021 по 2027 год. Как подчеркнула министр регионального развития Чешской Республики Клара Досталова, мнения членских государств по поводу данной проблемы почти не отличаются.

В настоящее время действует правило, что национальные бюджеты обязаны вложить в то или иной, поддержанный ЕС проект, 15% от общей суммы его реализации. По новым правилам, окончательная сумма инвестиций зависела бы от экономических показателей конкретного региона.