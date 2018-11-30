Чехия против увеличения степени участия национальных бюджетов в финансировании проектов, дотируемых ЕС

Антон Каймаков
30-11-2018
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Членские государства Европейского союза, включая Чехию, критикуют план роста степени участия национальных бюджетов в реализации проектов, дотируемых из фондов ЕС. Упоминаемый план касается финансового периода с 2021 по 2027 год. Как подчеркнула министр регионального развития Чешской Республики Клара Досталова, мнения членских государств по поводу данной проблемы почти не отличаются.

В настоящее время действует правило, что национальные бюджеты обязаны вложить в то или иной, поддержанный ЕС проект, 15% от общей суммы его реализации. По новым правилам, окончательная сумма инвестиций зависела бы от экономических показателей конкретного региона.

 
 
 
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