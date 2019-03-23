Чехия простилась с певицей Верой Билой

Ирина Ручкина
23-03-2019
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Почти 1,5 тысячи человек 23 марта пришли проститься с известной цыганской певицей Верой Билой, которая скончалась 12 марта в пльзеньской больнице в возрасте 64 лет. Костел Девы Марии Снежной в Рокицанах был полон прихожан, сотни людей стояли на площади перед храмом с цветами и музыкальными инструментами в руках. Родившаяся в Рокицанах Вера Била была на рубеже веков, пожалуй, самой известной в мире певицей из Чехии. Обряд в костеле начался в 11:00 звуками органа. У открытого гроба, над которым была размещена черно-белая фотография певицы, перед началом церемонии играл цыганский ансамбль. Люди опускали в гроб цветы, пачки сигарет и деньги, некоторые вкладывали их прямо в руки покойной, многие плакали, прощаясь с любимой артисткой.

 
 
 
 
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