Чехия простилась с павшим солдатом

Павший 22 октября в Афганистане чешский военнослужащий Томаш Прохазка был похоронен на городском кладбище Прахатиц. 42-летний военный кинолог погиб от пуль, выпущенных военнослужащим афганской армии – армии союзника. Нападавший расстрелял автомобиль, в котором ехали чешские военные, с расстояния 100 метров.

Проститься с Томашом Прохазкой, похороны которого прошли со всеми надлежащими воинскими почестями, пришли сотни граждан. Погибший при исполнении служебных обязанностей военнослужащий был посмертно повышен до звания штабного прапорщика и награжден Крестом за оборону государства.