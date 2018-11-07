Чехия простилась с павшим солдатом

Антон Каймаков
07-11-2018
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Павший 22 октября в Афганистане чешский военнослужащий Томаш Прохазка был похоронен на городском кладбище Прахатиц. 42-летний военный кинолог погиб от пуль, выпущенных военнослужащим афганской армии – армии союзника. Нападавший расстрелял автомобиль, в котором ехали чешские военные, с расстояния 100 метров.

Проститься с Томашом Прохазкой, похороны которого прошли со всеми надлежащими воинскими почестями, пришли сотни граждан. Погибший при исполнении служебных обязанностей военнослужащий был посмертно повышен до звания штабного прапорщика и награжден Крестом за оборону государства.

 
 
 
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