Архив передач

Чехия прощается с бывшим главой Сената Ярославом Куберой

Эва Туречкова
03-02-2020
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В пражском концертном зале «Рудольфинум» состоится прощальная церемония с покойным главой Сената Ярославом Куберой. Почтить память скоропостижно скончавшегося политика Гражданско-демократической партии прибыли премьер Андрей Бабиш, бывший глава Чехии Вацлав Клаус и многие другие политики, представители церкви и юстиции.

В зале звучат отрывки из многочисленных выступлений самого Куберы, подиум украшен государственным флагом и крупной фотографией политика. С речью выступит Пршемысл Соботка, предшественник Куберы на посту главы верхней палаты парламента и близкий друг его семьи.

Филармония Теплице - города Ярослава Куберы, исполнит в «Рудольфинуме» произведения Антонина Дворжака.

Гроб Куберы выставлен в теплицком Крушногорском театре, куда отправились попрощаться со своим коллегой председатель гражданских демократов Петр Фиала и Мартин Купка, а также президент Милош Земан.

Понедельник объявлен Днем государственного траура, в полдень по всей стране звучали сирены, флаги приспущены.

Эва Туречкова
03-02-2020
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