Чехия продолжит участие в миротворческих миссиях и реализует план расширения инвестиций в оборону

Во время переговоров с Майком Помпео, входящих в программу визита главы МИД Чехии Томаша Петршичека в США, шла речь о сотрудничестве в рамках миротворческих миссий, конкретно в Афганистане. По словам Томаша Петршичека, союзники должны обратить внимание на своевременное информирование своих партнеров о разработке и реализации тех или иных планов.

Госсекретарь США Майк Помпео во время беседы с главой внешнеполитического ведомства Чешской Республики Томашом Петршичеком, обсуждая сотрудничество в рамках НАТО, сделал акцент на необходимости увеличения инвестиций в оборону со стороны членских государств. Чешский министр подтвердил намерения страны в полной мере выполнить обещания, касающиеся роста оборонного бюджета.