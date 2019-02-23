Чехия продолжит участие в миротворческих миссиях и реализует план расширения инвестиций в оборону

Антон Каймаков
23-02-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Во время переговоров с Майком Помпео, входящих в программу визита главы МИД Чехии Томаша Петршичека в США, шла речь о сотрудничестве в рамках миротворческих миссий, конкретно в Афганистане. По словам Томаша Петршичека, союзники должны обратить внимание на своевременное информирование своих партнеров о разработке и реализации тех или иных планов.

Госсекретарь США Майк Помпео во время беседы с главой внешнеполитического ведомства Чешской Республики Томашом Петршичеком, обсуждая сотрудничество в рамках НАТО, сделал акцент на необходимости увеличения инвестиций в оборону со стороны членских государств. Чешский министр подтвердил намерения страны в полной мере выполнить обещания, касающиеся роста оборонного бюджета.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 