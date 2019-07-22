Чехия продолжает страдать от засухи

После некоторого снижения на прошлой неделе в Чехию вновь вернулась засуха. Тропическая жара, которая ожидается в период с 23 по 28 июля, ухудшит ситуацию.

По прогнозам сайта InterSucho, экстремальная засуха будет наблюдаться на 60% территории страны. Это приведет к снижению урожая и роста растений в целом. Наиболее напряженная ситуация наблюдается на северо-западе и востоке Чехии и в Моравско-Силезском крае. Также зона засухи распространяется от Пльзеня, через Южную Чехию и далее на юг Высочины. Несколько в лучшем положении оказалась Южная Моравия.