Чехия продолжает страдать от засухи

Катерина Айзпурвит
22-07-2019
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После некоторого снижения на прошлой неделе в Чехию вновь вернулась засуха. Тропическая жара, которая ожидается в период с 23 по 28 июля, ухудшит ситуацию.

По прогнозам сайта InterSucho, экстремальная засуха будет наблюдаться на 60% территории страны. Это приведет к снижению урожая и роста растений в целом. Наиболее напряженная ситуация наблюдается на северо-западе и востоке Чехии и в Моравско-Силезском крае. Также зона засухи распространяется от Пльзеня, через Южную Чехию и далее на юг Высочины. Несколько в лучшем положении оказалась Южная Моравия.

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