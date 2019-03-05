Чехия призывает к общеевропейской проверке польского мяса

Глава Министерства сельского хозяйства ЧР Мирослав Томан призвал представителей Еврокомиссии к введению общеевропейской инспекции качества мяса, экспортируемого Польшей. По мнению министра, мясо необходимо проверять на наличие бактерий сальмонеллы. Об этом во вторник, 5 марта, ČTK сообщил пресс-секретарь министерства сельского хозяйства Войтех Билы.

Также он отметил, что министр Томан должен встретиться с еврокомиссаром по здравоохранению Витенисом Андриукайтисом, переговоры с которым будут касаться в первую очередь качества польского мяса и необходимости введения общеевропейского ветеринарного контроля.

Напомним, что в результате обнаружения сальмонеллы в мясе, доставленном из Польши, Чехия ввела пограничный контроль продуктов польских мясокомбинатов. В середине февраля Еврокомиссия призвала отменить ревизии, назвав их необоснованными, однако чешская сторона проверки отменять отказалась. После получения письма из ЕК, в Чехии были обнаружены новые партии зараженного мяса.