Чехия призывает ЕС выработать единую позицию по политическому кризису в Венесуэле

Свою реакцию на призыв Соединенных Штатов признать лидера оппозиции Венесуэлы президентом страны чешская дипломатия обсудит с партнерами по Европейскому Союзу, заявил министр иностранных дел ЧР Томаш Петршичек. В текстовом сообщении, отправленном информагентству ČTK, он выступил за выработку единого подхода ЕС к кризису в этой южноамериканской стране.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя и.о. президента страны 23 февраля. Это произошло на фоне акций протеста против действующего главы государства Николаса Мадуро, которые начались по всей стране. Временно исполняющим обязанности главы государства Гуайдо признал президент США Дональд Трамп, призвав последовать примеру Вашингтона и другие западные страны.