Чехия присоединяется к всемирной кампании по защите птиц, погибающих от ударов о стекла

24 сентября в Чехии начинается неделя Collision Count Week. Это всемирное движение направлено на определение опасных мест, где птицы погибают, ударяясь о стекла. Точные данные о погибших птицах позволяют обращаться к владельцу того или иного объекта с конкретными предложениями о снижении уровня опасности.
Как сообщает Чешское орнитологическое общество, под эгидой которого проводится неделя в Чехии, от ударов о стеклянные поверхности в стране ежегодно погибают сотни тысяч пернатых.
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