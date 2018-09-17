Чехия присоединяется к всемирной кампании по защите птиц, погибающих от ударов о стекла

Катерина Айзпурвит
17-09-2018
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24 сентября в Чехии начинается неделя Collision Count Week. Это всемирное движение направлено на определение опасных мест, где птицы погибают, ударяясь о стекла. Точные данные о погибших птицах позволяют обращаться к владельцу того или иного объекта с конкретными предложениями о снижении уровня опасности.

Как сообщает Чешское орнитологическое общество, под эгидой которого проводится неделя в Чехии, от ударов о стеклянные поверхности в стране ежегодно погибают сотни тысяч пернатых.

 
 
 
 
 
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