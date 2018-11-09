Чехия присоединится к памятным мероприятиям, посвященным столетию окончания Первой мировой войны

Катерина Айзпурвит
09-11-2018 oбновлено
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В Чехии пойдут акции, напоминающие о погибших в годы Первой мировой войны. В память о 10 миллионов солдат и почти таком же числе гражданских жертв войны в стране пройдут церковные службы, общественные мероприятия, зазвучат сирены и колокола. 11 ноября 2018 г. со дня окончания Первой мировой войны исполняется ровно 100 лет. По разным оценкам, в военных действиях принимало участие около 1,4 млн военных с территории Чехословакии. Около 140 тыс. из них погибло.

В Мезиржиче в Чехии будет открыт новый памятник жертвам Первой мировой войны. Центральным событием памятных мероприятий станет торжественный военный смотр 11 ноября, в 11 ч, в Национальном мемориальном комплексе на холме Витков. В нем примут участие министр обороны Любомир Метнар, начальник Генштаба Алеш Опата и другие видные политические и общественные деятели. Там также состоится возложение венков и пройдет церемония награждения военных ветеранов и действующих военных.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш нарюду с десятками других политиков разных стран примет участие в Париже в праздновании годовщины подписания соглашения о мире на Западном фронте.

Катерина Айзпурвит
09-11-2018 oбновлено
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