Чехия приостанавливает авиасообщение с Миланом, Венецией, Болоньей, Бергамо и Сеулом

Совет безопасности Чешской Республики принял решение о временном прекращении ависообщение с четырьмя городами Италии – Миланом, Венецией, Болоньей, Бергамо и столицей Южной Кореи Сеулом. Ограничения, введенные по рекомендации министра здравоохранения Адама Войтеха, должны воспрепятствовать распространению нового коронавируса.

Приостановка авиасообщения с Сеулом вступает в силу во вторник, 3 марта. Власти Чехии выяснят, сколько граждан страны находится в Южной Корее, и кто из них планирует вернуться на родину.

Министр промышленности Карел Гавличек сообщил, что авиасообщение с указанными итальянскими городами будет приостановлено позже, в соответствии с правилами ЕС. Ограничения могут действовать в течение двух недель.

1 марта в стране выявлены первые три случая инфекционного заболевания Covid-19. Носители вируса ранее побывали в Италии.