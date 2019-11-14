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Чехия приобретает израильские мобильные радары за 134 млн евро

Тимур Кашапов
14-11-2019
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Минобороны ЧР подпишет контракт на поставку израильских мобильных радарных установок. Восемь радаров обойдутся Чешской Республике в 3,5 млрд крон (134 млн евро). Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Ян Пейшек.

Отмечается, что значительная часть оборудования (не менее 30%) будет производиться непосредственно в Чехии. Новые 3D-радары классификации MADR заменят устаревшие радиолокаторы советского производства. Оборудование позволяет контролировать воздушное пространство на высоте от 100 до 3000 м.

 
 
 
 
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