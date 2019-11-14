Чехия приобретает израильские мобильные радары за 134 млн евро

Минобороны ЧР подпишет контракт на поставку израильских мобильных радарных установок. Восемь радаров обойдутся Чешской Республике в 3,5 млрд крон (134 млн евро). Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Ян Пейшек.

Отмечается, что значительная часть оборудования (не менее 30%) будет производиться непосредственно в Чехии. Новые 3D-радары классификации MADR заменят устаревшие радиолокаторы советского производства. Оборудование позволяет контролировать воздушное пространство на высоте от 100 до 3000 м.