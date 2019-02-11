Чехия приняла участие в Минской книжной ярмарке

Чехия представила свой стенд на 26-й Международной книжной ярмарке, которая проходила в Минске с 6 по 10 февраля 2019 года. Посетители могли познакомится с современной продукцией чешских книгоиздательств, а также с уникальным собранием чехословацких и чешских комиксов.

В организации стенда Чехии приняло участие посольство Чешской Республики в Беларуси и Чешский центр в Киеве, глава которого Луцие Ржегоржикова выступила с лекцией об образовании в Чехии и курсах чешского языка в Минске. Также в рамках участия Чехии на ярмарке прошел ряд других лекций и мероприятий. Посетителям была предложена информация о Чехии в переводе на белорусский язык.

Богемисты Белорусского государственного университета обеспечивали работу стенда в качестве волонтеров. На Минской книжной ярмарке было представлено более 400 участников из 37 стран.