Чехия пригласила госсекретаря США Помпео на празднование 75-летия освобождения Пльзеня

Приглашение на празднование 75-летия освобождения Пльзеня получил госсекретарь США Майк Помпео. Главе американского внешнеполитического ведомства уже было передано официальное приглашение, и чешская сторона ожидает подтверждения.
Как сообщает агентство ЧТК, в рамках конференции по безопасности, которая проходит в эти дни в Мюнхене, состоялась встреча с Майком Помпео министра иностранных дел Чехии Томаша Петршичека, на которой также поднимался вопрос визита американского политика в Пльзень. В последний раз госсекретарь США посещал Чешскую Республику в 2011 г., когда на похороны Вацлава Гавела приезжала Хиллари Клинтон.
Каждый год в Пльзене проходят торжества, посвященные освобождению города от нацистской оккупации. Кульминацией праздника становится 6 мая. В этот день в 1945 г. в Пльзень вошли части Третьей армии США под командованием генерала Паттона.
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