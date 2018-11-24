Чехия приблизилась к внеочередным выборам, считает глава оппозиционной ГДП

Оппозиции не удалось отправить в отставку действующее правительство, но голосование о вотуме недоверия приблизил внеочередные парламентские выборы, считает председатель Гражданской демократической партии Петр Фиала. По его мнению, кабинет пережил голосование, но потерял доверие большей части Палаты депутатов. Против правительства, как и было заявлено заранее, выступили 92 законодателя, а поддержали действующий состав кабинета 90. Социал-демократы, являющиеся частью правящей коалиции, покинули зал заседаний.

Реагируя на заявление главы гражданских демократов, премьер Андрей Бабиш выразил удивление по поводу внеочередных выборов.