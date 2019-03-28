Чехия претендует на проведение баскетбольного чемпионата Европы

Тимур Кашапов
28-03-2019
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Чехия подала заявку на организацию чемпионата Европы среди мужских команд в 2021 году. Об этом сообщает информагентство ČTK со ссылкой на официальный сайт FIBA. Помимо ЧР, на проведение турнира претендуют также Венгрия, Германия, Грузия, Италия, Словения и Эстония.

Групповой этап чемпионата Европы – 2021 будет организован в четырех странах, причем одна из них также примет все матчи плей-офф. Подобным образом были проведены два последних чемпионата. Страны-организаторы будут выбраны на заседании FIBA Europe в июле 2019 года.

 
 
 
 
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