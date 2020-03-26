Чехия предложила Италии и Испании защитные костюмы для борьбы с эпидемией

Чехия предложила передать в дар Италии и Испании защитные медицинские костюмы, необходимые для борьбы с эпидемией. По сообщению министра иностранных дела Томаша Петршичека, каждой из стран может быть предоставлено по 10 000 штук. Глава МИД уже обсудил с итальянским и испанским послами технические возможности их транспортировки.

Как подчеркивает министр внутренних дел Ян Гамачек, Чехия может себе позволить сделать подобный подарок, поскольку сейчас в стране наличествует 250 000 защитных костюмов, и ожидается их дополнительное поступление. При этом министр обороны Лубомир Метнар исключил возможность того, что в указанные страны будут направлены военные врачи. Он объяснил это тем, что эти медики требуются в самой Чехии. Италия и Испания остаются странами ЕС с наибольшим количеством заразившихся и скончавшихся от COVID-19.