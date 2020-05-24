Архив передач

Чехия предлагает разработчикам беспилотных автомобилей тестирование на местных дорогах

Эва Туречкова
24-05-2020
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Чешские дороги являются идеальной средой для тестирования беспилотных автомобилей. Большое количество дорожных знаков и других препятствий на дорогах, а также отвлекающих внимание стимулов – все это обещает разработчикам новых авто Центр дорожного исследования, который разделил полторы тысячи чешских дорог на несколько категорий в зависимости от тестируемых свойств. «Автономные автомобили рассчитывают на камеры и цифровую обработку данных. С точки зрения тестирования интересна, например, частая смена света и тени, в данном случае лесные участки дороги», - цитирует издание Lidové noviny главу отдела автономного управления Центра дорожного исследования Марека Ванжуру.

Несмотря на то, что самостоятельное движение беспилотных автомобилей в Чехии пока запрещено, испытывать такие автомобили законом разрешается при условии, что в тестируемом транспортном средстве находится профессиональный водитель.

Эва Туречкова
24-05-2020
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