Чехия празднует 30-ю годовщину бархатной революции

В воскресенье, 17 ноября, Чехия празднует 30-летний юбилей начала бархатной революции. В течение всего дня будут проходить акции памяти с участием политиков и общественных деятелей, концерты, студенческие шествия. Главные мероприятия состоятся в Праге на Национальном проспекте и в районе Альбертов.

Ранним утром к памятной доске на Национальном проспекте отправился премьер Андрей Бабиш в сопровождении министров, в том числе главы Минюста Марии Бенешовой и министра финансов Алены Шиллеровой. Некоторые присутствующие главу правительства встретили несогласным скандированием и свистом. Чуть позднее на место прибыли также политики Социал-демократической партии во главе с министром внутренних дел Яном Гамачеком - толпа освистала и их.

Главы оппозиционных партий TOP 09, ODS, христианских демократов и движения «Старосты и независимые» по случаю 30-летия бархатной революции собрались у могилы Вацлава Гавела, чтобы почтить его память.