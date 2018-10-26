Чехия потребует принять более решительные меры в отношении Эр-Рияда из-за убийства Джамаля Хашогги

Чешская Республика на заседании министров иностранных дел ЕС намерена добиваться, чтобы Евросоюз принял более решительные меры в отношении Эр-Рияда в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги. Mинистр иностранных дел Чехии Toмаш Петршичек также не исключает, что после заседания чешского парламентского комитета по вопросам внешней политики будут инициированы дебаты о запрете вывоза из Чехии оружия.

Так же как председатель данного комитета Любомир Заоралек, глава чешской дипломатии полагает, что позиция в отношении Саудовской Аравии в связи с гибелью журналиста является неоднозначной. Заоралек, в частности, отметил, что «позиция ЕС в реакции на случившееся неубедительна». Toмаш Петршичек уже в среду сообщил, что МИД отзовет из Посольства ЧР в Саудовской Аравии одного из чешских дипломатов.