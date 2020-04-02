Чехия потратила на средства индивидуальной защиты от эпидемии более 6 млрд крон

Министерство финансов Чехии потратило на приобретение средств индивидуальной защиты от коронавируса более 6 млрд крон (около 220 млн евро). Об этом сообщила глава ведомства Алена Шиллерова. В бюджете еще достаточно средств для борьбы с коронавирусом, так как дефицит госказны на 2020 год предусмотрен в размере 200 млрд крон, подчеркнула она.

Чешская Республика в настоящее импортирует средства индивидуальной защиты из Китая, однако их распределение является предметом постоянных споров в правительстве и объектом критики со стороны оппозиции. По некоторым оценкам, крупнейшие больницы страны располагают запасами масок, перчаток и респираторов лишь на несколько дней работы.