Чехия потеряла четыре места во Всемирном рейтинге конкурентоспособности в цифровой среде

Чешская Республика заняла 37-е место во Всемирном рейтинге конкурентоспособности в цифровой среде IMD World Digital Competitiveness 2019, потеряв за год четыре позиции. В отчете утверждается, что слабыми сторонами ЧР является недостаточно проработанная нормативно-правовая база и низкий уровень цифровизации системы государственного управления. Напротив, страна занимает одно из ведущих мест по числу ученых и добилась значительных успехов в сфере внедрения роботов и при обеспечении кибербезопасности.

Рейтинг IMD отслеживает прогресс в сфере цифровизации на основе статистики и опросов в 63 странах мира. Для проведения оценки цифровой конкурентоспособности выделено три основных фактора, которые были разбиты по девяти субфакторам: знания (кадры, образование и концентрация научных знаний), технологии (регулирование сферы, капитал и технологическая инфраструктура) и готовность к будущему (адаптивный подход, способность бизнеса к быстрой адаптации в новых условиях и IT-интеграция).