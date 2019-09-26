Чехия потеряла четыре места во Всемирном рейтинге конкурентоспособности в цифровой среде

Тимур Кашапов
26-09-2019
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Чешская Республика заняла 37-е место во Всемирном рейтинге конкурентоспособности в цифровой среде IMD World Digital Competitiveness 2019, потеряв за год четыре позиции. В отчете утверждается, что слабыми сторонами ЧР является недостаточно проработанная нормативно-правовая база и низкий уровень цифровизации системы государственного управления. Напротив, страна занимает одно из ведущих мест по числу ученых и добилась значительных успехов в сфере внедрения роботов и при обеспечении кибербезопасности.

Рейтинг IMD отслеживает прогресс в сфере цифровизации на основе статистики и опросов в 63 странах мира. Для проведения оценки цифровой конкурентоспособности выделено три основных фактора, которые были разбиты по девяти субфакторам: знания (кадры, образование и концентрация научных знаний), технологии (регулирование сферы, капитал и технологическая инфраструктура) и готовность к будущему (адаптивный подход, способность бизнеса к быстрой адаптации в новых условиях и IT-интеграция).

Тимур Кашапов
26-09-2019
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