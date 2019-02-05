Чехия построит в Сирии центр для детей-сирот

Катерина Айзпурвит
05-02-2019
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Чешская Республика построит в Сирии центр, рассчитанный изначально на 50 детей-сирот, который в дальнейшем будет расширен. Од этом в телеинтервью 5 февраля заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш после встречи с представителями сирийской организации «Красный полумесяц». Для возведения центра будет учрежден специальный фонд, который займется сбором спонсорских пожертвований.

В 2018 году евродепутат от чешских христианских демократов Михаэда Шойдрова выступила с проектом приема Чехией из миграционного лагеря в Греции 50 сирийских детей, потерявших родителей в ходе военного конфликта. Это предложение было категорически отвергнуто премьером Андреем Бабишем, который предложил помогать сирийцем на месте.

В настоящее время в распоряжении Чехии есть земельный участок в Сирии площадью 20 000 м2, на котором планируется построить детский сад, общежитие, столовую и спортивный комплекс.

 
 
 
 
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