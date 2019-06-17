Чехия поможет детям в Африке и на Ближнем Востоке

Кроме 100 миллионов крон (3,8 миллионов евро), которые чешское правительство намерено перечислить на восстановление Сирии, дополнительные средства будут предоставлены также странам, охваченным миграционной волной. Большая часть средств, программу перечисления которых разработал вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек, должна быть направлена на оказание помощи детям.

Кабинет министров рассматривает план перечисления финансовой помощи Детскому фонду ООН (UNICEF), который 25 миллионов крон (почти 1 миллион евро) использует на оказание помощи детям в Мали, 10 миллионов крон (385 тысяч евро) предоставит странам Сахеля и 33 миллиона крон (1,3 миллиона евро) инвестирует с целью оказания помощи в Иордании.