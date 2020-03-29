Архив передач

Чехия помогает Италии и Испании

Антон Каймаков
29-03-2020
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20 тысяч защитных комбинезонов, специально приобретенных в Китае, отослала Чешская Республика в борющиеся с эпидемией коронавируса Италию и Испанию. Об этом СМИ сообщил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек. В Италию груз отправлен наземным транспортом, а в Испанию специальным самолетом.

Кроме защитных комбинезонов в Италию были также отправлены образцы респираторов, разработанных и выпускаемых при помощи 3D-принтеров Чешским техническим университетом (ČVUT). Упомянутое пражское учебное заведение разработало специальную программу для печати защитных респираторов, которая бесплатно предоставляется всем, кто располагает необходимым для производства оборудованием.

В Испанию, кроме защитных комбинезонов, были чешской стороной посланы также 90 специальных фильтрующих масок, выпускаемых фирмой Nanologix.

«Ситуация в обеих странах критическая. Любая помощь сейчас является не только символом солидарности, но и стремления преодолеть проблемы сообща», – подчеркнул министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек.

Антон Каймаков
29-03-2020
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