Чехия получит из норвежских фондов 5 млрд крон

Чехия получит из Фондов Европейского экономического пространства и Норвегии (так называемых норвежских фондов) до 2024 года дотации на сумму 5 млрд крон (200 млн евро). Подавать заявления можно по 11 программам.

Средства предназначены на исследовательские проекты, охрану окружающей среды, охрану культурного наследия, улучшение общественного здоровья, а также воспитательные программы и сотрудничество в области юстиции. Фонды в то же время акцентируют необходимость вовлечения цыган в жизнь общества, особую поддержку получат те проекты, которые направлены на развитие гражданского общества, сообщила замминистра финансов Ленка Дупакова.

Благодаря норвежским фондам была в Чехии реализована уже тысяча проектов, подытожил в среду норвежский посол в ЧР Роберт Квиле.

Норвежские фонды были основаны с целью уменьшить социальное и экономическое неравенство в рамках европейского экономического пространства. Средства в них перечисляют также Исландия и Лихтенштейн.