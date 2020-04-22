Чехия получила от Украины документы об уголовном преследовании соотечественников в Советском Союзе

Институт изучения тоталитарных режимов (ИИТР) получил оцифрованные дела чехословацких граждан и иностранных граждан чехословацкого происхождения, которые рассматривались советскими органами госбезопасности в Украине в 1930-х и 1950-х гг. Первая часть документов была оцифрована в Украине в марте. Проект профинансировало Министерство культуры Чехии, заявила пресс-секретарь ИИТР Дарья Чаблова.

«За первый месяц мы получили копии 74 дел из региональных украинских архивов. Это 14 995 страниц», - пояснил историк ИИТР Адам Градилек. «До сих пор у нас были лишь дела тех соотечественников, которые были несправедливо приговорены к смертной казни или принудительному труду в ГУЛАГе в сфабрикованных политических процессах в Советском Союзе. Теперь мы впервые получили документы о наших соотечественниках, которые работали на советские силы госбезопасности, сотрудничали с нацистами или даже принимали участие в преследовании евреев», - подчеркнул Градилек.