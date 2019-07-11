Чехия получила бронзу в настольном теннисе

Чешские спортсменки завоевали бронзовую медаль в командных соревнованиях на юношеском первенстве Европы по настольному теннису. Во вторник, 10 июля, они сыграли два матча: с утра одержали победу над Словенией, вечером уступили россиянкам со счетом 1:3. Бронзовая медаль гарантирует им участие в ноябрьском чемпионате мира в Бангкоке. Как заявил тренер Томаш Врняк, девушки отлично играли на чемпионате, а Здена Блашкова показала один из лучших результатов за все соревнование, хотя и проиграла спортсменкам из России.