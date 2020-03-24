Архив передач

Чехия получает медицинский материал в основном из Китая и ведет переговоры о поставках с Вьетнамом

Лорета Вашкова
24-03-2020
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В Шэньчжэне в понедельник, 23 марта, приземлился второй транспортный самолет Ан-124 «Руслан», арендованный у Украины, который доставит в Чехию из Китая, например, респираторы и защитные маски. Об этом в своем микроблоге в Тwitter сообщил министр обороны Лубомир Метнар. Самолет, как предполагается, прилетит в аэропорт Пардубице во вторник в первой половине дня.

На борту еще одного самолета Smartwings, осуществившего грузовой рейс из Китая, в Прагу в ночь с понедельника на вторник также доставлены средства защиты от коронавируса – 1,9 миллионов медицинских повязок и 100000 респираторов.

Чехия стремится получить медицинский материал также в других государствах. Премьер Андрей Бабиш сообщил, что обсуждал возможность помощи со стороны Вьетнама, премьер которого подтвердил получение заявки чешского Минздрава на поставку повязок и защитных костюмов. Первая партия, по словам А. Бабиша, будет доставлена в Чехию в среду.

Лорета Вашкова
24-03-2020
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