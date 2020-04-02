Чехия, Польша и Венгрия нарушили законодательство ЕС в области перераспределения нелегальных мигрантов

Чехия, Польша и Венгрия были признаны Европейским судом виновными в нарушении законодательства ЕС из-за невыполнения обязательств по соглашению о перераспределении нелегальных мигрантов и беженцев. Об этом говорится на официальном сайте Европейского суда.

Высший орган судебной власти ЕС не согласился с аргументами Праги, Варшавы и Будапешта, которые оправдывали свои действия, нарушающие соглашения о распределении мигрантов, необходимостью обеспечивать внутреннюю безопасность. Суд также отклонил доводы представителей трех стран о том, что существовавшие механизмы работы с мигрантами не отвечали необходимым требованиям правового поля ЕС.