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Чехия, Польша и Венгрия нарушили законодательство ЕС в области перераспределения мигрантов

Тимур Кашапов
02-04-2020
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Чехия, Польша и Венгрия были признаны Европейским судом виновными в нарушении законодательства ЕС из-за невыполнения обязательств по соглашению о перераспределении мигрантов и беженцев. Об этом говорится на официальном сайте Европейского суда.

Высший орган судебной власти ЕС не согласился с аргументами Праги, Варшавы и Будапешта, которые оправдывали свои действия, нарушающие соглашения о распределении мигрантов, необходимостью обеспечивать внутреннюю безопасность. Суд также отклонил доводы представителей трех стран о том, что существовавшие механизмы работы с мигрантами не отвечали необходимым требованиям правового поля ЕС.

 
 
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