Чехия полностью открыла границы с Австрией и Венгрией, с Германией в одностороннем порядке

Начиная с полудня пятницы, 5 июня, Чехия полностью открыла границы с Австрией и Венгрией. От граждан, возвращающихся из этих государств, не будут требовать ни теста на коронавирус, ни 14-дневного карантина.

Подобный режим вводит Чехия в одностороннем порядке также в отношении Германии. Меры безопасности, введенные этим государством, остаются в отношении чехов пока в силе. Напомним, что границы со Словакией полностью открыты еще с четверга.

Чехия в пятницу на утреннем заседании также одобрила систему распределения иностранных государств по мере эпидемиологической опасности, которую они представляют для приезжих из Чехии, так нзываемый «светофор».

Чехи могут без ограничений ездить в «зеленые» и «желтые» государства. К «зеленым» относятся все соседние с Чехией государства кроме Польши, далее Венгрия, Греция, Хорватия, Болгария, Норвегия, Финляндия, Швейцария, а также государства Прибалтики: Эстония, Литва, Латвия.

К «желтым» государствам относятся Дания, Бельгия, Нидерланды, Ирландия, Италия, Испания, Франция. Тесты на коронавирус будут чехи предъявлять при возвращении из Великобритании и Швеции.