Чехия пойдет Великобритании на встречу, если та попросит отсрочки Брексита

Чехия не намерена создавать Великобритании лишние проблемы. В случае, если страна потребует отсрочки Брексита, Чехия готова такую просьбу удовлетворить, сообщил после пражской встречи с премьер-министром Румынии Виорикой Дэнчилэ глава чешского правительства Андрей Бабиш. «Несмотря на прогнозы, я все еще надеюсь, что в Великобритании состоится повторный референдум и страна останется в составе Евросоюза. Это был бы лучший вариант также с точки зрения чешских интересов», - заявил Бабиш. Дэнчилэ, в свою очередь, сообщила, что Румыния, которая в настоящее время занимает пост председателя ЕС, готова ко всем сценариям развития событий. Румынский премьер высказалась за вариант спокойного и беспроблемного Брексита.