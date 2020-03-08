Чехия поднялась на четыре места в рейтинге Women in Work Index

В рейтинге Women in Work Index за 2019 год Чехия поднялась с 23-го на 19-е место, добившись наибольшего прогресса из всех стран ОЭСР. Первые три места в списке занимают Исландия, Швеция и Словения. Рейтинг ежегодно публикуется консалтинговой компанией PwC. Ситуация в сфере женской занятости в Чехии, по мнению аналитиков PwC, лучше, чем в США, Израиле и Германии.

Основным преимуществом ЧР является низкая безработица представительниц слабого пола, напротив, разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами остается ощутимым. В среднем, чехи-мужчины зарабатывают почти на 20% больше, чем их коллеги-женщины. Это шестой худший результат в странах ОЭСР. Низким остается и представительство женщин в правлениях и советах директоров компаний. Их доля не превышает 8%.