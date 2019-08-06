Чехия подключится к модернизации здравоохранения Замбии

Антон Каймаков
06-08-2019
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Чешские производители медицинской техники планируют принять участие в тендерах на оснащение четырех абсолютно новых специализированных стационаров в Замбии, а также в модернизации уже существующих в этой стране больниц. С целью ознакомления официальных представителей Замбии с чешскими профильными производителями и с достижениями передовых чешских медицинских учреждений МИД Чехии пригласил в страну делегацию замбийского Министерства здравоохранения во главе с секретарем ведомства Какулубелой Ц. Мулалело.

Представители Замбии будут ознакомлены с продукцией ряда чешских компаний – Linet, TSE, MZ Liberec, Ego Zlín, Biovendor и Bloc. В программе визита также посещение пражской больницы «Мотол» и Института клинической и экспериментальной медицины.

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