Чехия поддерживает стремление Таиланда подписать торговый договор с ЕС

Антон Каймаков
16-01-2019
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Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш, посетивший Таиланд с официальным визитом, выразил полную поддержку стремлению этой страны подписать договор с Европейским союзом о свободе торговых отношений. По мнению главы чешского правительства, осуществившего полуторачасовые переговоры с председателем кабинета министров Таиланда Праютом Чан-о-ча, торговый договор благотворно повлияет на развитие чешско-таиландских экономических отношений. Андрей Бабиш подчеркнул, что объемы товарообмена между Чехией и Таиландом в настоящее время сравнимы с показателями по Индии и выше, чем обмен товарами с Израилем и некоторыми странами Евросоюза.

Премьер Таиланда Прают Чан-о-ча призвал чешских бизнесменов расширять свои инвестиции в сфере оборонной промышленности, авиастроения и нанотехнологий.

 
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