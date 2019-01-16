Чехия поддерживает стремление Таиланда подписать торговый договор с ЕС

Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш, посетивший Таиланд с официальным визитом, выразил полную поддержку стремлению этой страны подписать договор с Европейским союзом о свободе торговых отношений. По мнению главы чешского правительства, осуществившего полуторачасовые переговоры с председателем кабинета министров Таиланда Праютом Чан-о-ча, торговый договор благотворно повлияет на развитие чешско-таиландских экономических отношений. Андрей Бабиш подчеркнул, что объемы товарообмена между Чехией и Таиландом в настоящее время сравнимы с показателями по Индии и выше, чем обмен товарами с Израилем и некоторыми странами Евросоюза.

Премьер Таиланда Прают Чан-о-ча призвал чешских бизнесменов расширять свои инвестиции в сфере оборонной промышленности, авиастроения и нанотехнологий.