Чехия поддерживает эмбарго против Турции

Вечером 14 октября Чешской Республикой была приостановлена экспортная лицензия на военную технику, вывозимую в Турцию. Об этом сообщил вице-премьер и министр внутренних дел Ян Гамачек (от социал-демократов) посредством своего аккаунта в сети Twitter. Заявление было сделано после переговоров с премьер-министром Андреем Бабишем и министром промышленности и торговли Карлом Гавличеком (оба — от движения ANO). Так Чехия отреагировала на военные действия Турции в Сирии.

Ян Гамачек отметил, что происходящее на севере Сирии недопустимо, необходим решительный, единый и эффективный ответ ЕС. Сегодня министры иностранных дел стран Европейского союза сошлись на необходимости координированного приостановления экспорта оружия в Турцию в ответ на ее военную операцию в Сирии.