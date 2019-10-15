Архив передач

Чехия поддерживает эмбарго против Турции

Ирина Ручкина
15-10-2019
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Вечером 14 октября Чешской Республикой была приостановлена экспортная лицензия на военную технику, вывозимую в Турцию. Об этом сообщил вице-премьер и министр внутренних дел Ян Гамачек (от социал-демократов) посредством своего аккаунта в сети Twitter. Заявление было сделано после переговоров с премьер-министром Андреем Бабишем и министром промышленности и торговли Карлом Гавличеком (оба — от движения ANO). Так Чехия отреагировала на военные действия Турции в Сирии.

Ян Гамачек отметил, что происходящее на севере Сирии недопустимо, необходим решительный, единый и эффективный ответ ЕС. Сегодня министры иностранных дел стран Европейского союза сошлись на необходимости координированного приостановления экспорта оружия в Турцию в ответ на ее военную операцию в Сирии.

 
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