Чехия поддержала создание инвестиционного фонда Евросоюза, который поддержит фирмы, пострадавшие из-за эпидемии коронавируса

25 миллиардов евро вложит Европейский союз в специально созданный инвестиционный фонд, который поможет компаниям стран ЕС, пострадавшим в результате эпидемии коронавируса. Решение, которое Чешская Республика полностью поддержала, было принято во время видеоконференции глав государств и правительств членских стран Евросоюза. Деньги специализированного фонда будут использованы для поддержки систем здравоохранения членских стран, малых и средних компаний и наиболее чувствительных сегментов экономики.

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш во время упомянутой видеоконференции высказал просьбу, чтобы другие государства Евросоюза, по примеру Чехии, не теряли время и приняли столь же серьезные меры профилактики распространения коронавируса, так как, по его словам, «возникла серьезная ситуация и необходимо действовать сообща». В связи с этим Андрей Бабиш высказал также недовольство, что в видеоконференции президентов и глав правительств стран ЕС не приняла участия Великобритания и другие государства. «Коронавирус не знает, что такое Шенген или «брекзит», поэтому необходимо подключить к обсуждению также Великобританию, Сербию и западную часть Балкан», – сказал чешский премьер.