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Чехия поддержала перенос сроков выставки EXPO 2020

Антон Каймаков
04-05-2020
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Проведение международной выставки EXPO 2020, которая должна была открыться в Дубае в октябре текущего года, будет на год отсрочено. Идею поддержали две трети стран-участниц. Согласно выдвинутому предложению, EXPO 2020 состоится в период с 1 октября 2021 по 31 марта 2022 года.

Чешская Республика идею переноса поддержала. Главной темой национального павильона в этот раз являются – технологии получения воды из атмосферного воздуха с использованием солнечной энергии. Кроме этого в чешском павильоне на EXPO 2020 будут представлены экспозиции, посвященные чешским курортам и художественному стеклу.

 
 
 
 
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