Чехия поддержала перенос сроков выставки EXPO 2020

Проведение международной выставки EXPO 2020, которая должна была открыться в Дубае в октябре текущего года, будет на год отсрочено. Идею поддержали две трети стран-участниц. Согласно выдвинутому предложению, EXPO 2020 состоится в период с 1 октября 2021 по 31 марта 2022 года.

Чешская Республика идею переноса поддержала. Главной темой национального павильона в этот раз являются – технологии получения воды из атмосферного воздуха с использованием солнечной энергии. Кроме этого в чешском павильоне на EXPO 2020 будут представлены экспозиции, посвященные чешским курортам и художественному стеклу.