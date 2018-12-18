Чехия поддержала пакт ООН о беженцах

Генеральная ассамблея ООН в понедельник большинством 181 голоса приняла глобальный пакт о беженцах. Документ, не имеющий правового статуса, поддержала также Чешская Республика. По мнению премьера Андрея Бабиша, данный пакт Чехию ни к чему не обязывает и не влияет на ее иммиграционную политику.

Названный документ отличается от так называемого глобального пакта ООН о миграции. Чехия уже заявила, что будет голосовать «против».

В декабре 2017 года «за» пакт о миграции подняли руки представители 164 государств. Кроме Чехии, от документа отказываются также США, Словакия, Венгрия, Польша и Австрия. Согласно ООН, пакт призван помочь с решением проблем, связанных с миграцией и стать рупором в борьбе с контрабандой людей. Критики документа утверждают, что он размывает границы между легальной и нелегальной миграцией.