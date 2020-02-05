Чехия подаст в суд на Еврокомиссию за задержку дотаций холдингу Agrofert

Чешская Республика намерена подать судебный иск в отношении Еврокомиссии за задержку выплаты евросубсидай холдингу Agrofert, ранее принадлежавшему премьер-министру Андрею Бабишу.

В понедельник, 3 февраля, подачу иска в Европейский судебный двор ратифицировал кабинет по предложению министра сельского хозяйства Мирослава Томана. По мнению главы ведомства, поскольку Еврокомиссия позже одобрила выделение дотаций, «это – вопрос принципа». Подача иска вызвала волну критики среди оппозиции.

В ноябре 2019 г. Еврокомиссия представила Чехии аудиторское заключение по вопросу евросубсидий, согласно которому Андрей Бабиш нарушил чешское и европейское законодательство, относящееся к конфликту интересов, поскольку продолжал косвенно руководить холдингом, который передал трастовому фонду. Андрей Бабиш всегда отрицал эти обвинения.

29 января Европейская комиссия дала разрешение на выплату чешским Государственным фондом земледелия (SZIF) субсидий на большую часть проектов холдинга Agrofert.