Чехия по-прежнему занимает 1-е место в Европе по числу вакантных рабочих мест

Согласно данным агентства Eurostat, в Чешской Республике по-прежнему самое высокое число вакантных мест по сравнению с другими странами – членами ЕС. Если в среднем в Евросоюзе во втором квартале 2018 г. число незанятых рабочих мест составляло 2,2%, то в Чехии этот показатель увеличился до 5,4%. Это – самый быстрый рост среди всех стран Евросоюза.

Второе место по самому высокому числу незанятых вакансий занимает Бельгия (3,5%), далее идут Нидерланды (3,1%) и Германия (2,9%). Самый низкий показатель – у Греции (0,7%). По 1% свободных рабочих мест – в Болгарии, Испании и Португалии.