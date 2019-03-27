Чехия по-прежнему считает Голанские высоты оккупированной территорией

Чешская Республика поддерживает общую позицию Евросоюза и соответствующую резолюцию Совета безопасности ООН, согласно которым Голанские высоты считаются территорией, оккупированной Израилем, сообщил министр иностранных дел ЧР Томаш Петршичек. «Мы не намерены нарушать международное право и международные резолюции», – подчеркнул глава чешской дипломатии после переговоров 27 марта 2019 г. с министром иностранных дел Ливана Джебраном Бассилом.

Заявление чешского МИД было сделано после того как в понедельник, 25 января, президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке в ходе встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Несогласие с позицией США уже выразили Россия, Сирия, Турция и некоторые страны ЕС, включая Германию и Францию. ЕС официально подтверждает, что не признает суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами, говорится также в распространенном 27 марта заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.