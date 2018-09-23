Чехия планирует выделить на социальное жилье в год 3 млрд крон (117 млн евро)

В Чехии могли бы появиться тысячи квартир в сегменте социального жилья, как и квартир, предоставляемых в наём по ценам ниже рыночных. Министерство местного развития готовит новую программу Výstavba («Строительство»), в рамках которой планируется выделение отдельным населенным пунктам 2 миллиардов крон в год в качестве стопроцентной дотации на строительство, приобретение или реконструкцию социальной жилплощади.

Кредиты в размере дополнительного одного миллиарда крон, как предполагается, государство предоставит на выгодных условиях администрациям городов и сел для обеспечения жильем молодых людей и представителей социальных и других необходимых профессий, в которых нуждаются отдельные населенные пункты. Последние могли бы строить социальные дома либо дома, где пятая часть квартир относится к категории социального жилья.