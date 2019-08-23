Чехия планирует расширить проекты по трудоустройству квалифицированных иностранцев

Чешская экономика продолжает испытывать острый недостаток кадров на производстве. С целью отстранения проблемы правительством реализуются специальные программы. В настоящее время Чешская Республика предлагает так называемые «Рабочие карты», а тем самым и возможность трудоустройства на своей территории гражданам Украины. Однако список государств, откуда Чехия будет принимать кадры, может расшириться, например, на Сербию, Черногорию, Филиппины, Индию, Казахстан, Молдавию и Монголию. Об этом заявил глава Экономической палаты Чехии Владимир Длоуги.

По данным Экономической палаты, государственная касса в 2018 году из-за недостатка рабочих рук на налогах недополучила около 84 миллиардов крон (3,2 миллиарда евро). В текущем году эта сумма может вырасти до 110 миллиардов крон (3,9 миллиарда евро).