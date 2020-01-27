Чехия планирует эвакуировать во Францию чешских студентов из охваченного эпидемией Уханя

Как сообщил премьер министр Андрей Бабиш, Чешская Республика ведет переговоры с Францией об эвакуации в эту европейскую страну двух чешских студентов, которые находятся в китайском городе Ухань, ставшем центром эпидемии коронавируса. На время карантина граждане Чехии могли бы находиться на территории Франции.

По словам главы МИД ЧР Томаша Петршичека, чешские дипломаты занимаются вопросом оплаты эвакуации чешской стороной. Всего в Ухане находится четыре гражданина Чехии, двое из которых живут там долгое время. Заинтересованность в эвакуации высказали только двое студентов. МИД поддерживает контакт с согражданами.

Министр иностранных дел Чехии отметил, что со стороны Китая не поступало просьб о предоставлении материальной или иной помощи в связи с эпидемией коронавируса. Томаш Петршичек сообщил, что в ЕС рассматривался вопрос о сокращении выдачи шенгенских виз гражданам КНР, однако после того как Китай запретил турпоездки, вопрос был снят. МИД Чехии призывает граждан отказаться от поездок в регионы, где объявлен карантин.