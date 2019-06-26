Чехия пережила аномально жаркий день

26 июня 2019 г. многие метеостанции Чехии зафиксировали рекордно высокие показатели. В Праге температура воздуха достигла 36 °C. В Пльзене воздух прогрелся до 37,9 °C. В районе города Литомержице жара достигла 38,9 °C.
Экстремально тепло было в горных районах страны, где столбик термометра превысил отметку 30 °C. Самым жарким городом Карловарского края оказался Хеб (35,7°C). По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха на территории страны несколько снизится.
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