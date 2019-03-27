Чехия перестала быть наиболее привлекательной для немецких инвесторов страной

Чешская Республика потеряла пальму первенства среди наиболее привлекательных для немецких инвесторов стран, которую удерживала в течение трех лет. В рейтинге, составленном Чешско-немецкой торговой палатой, рассматривается 15 стран Центральной и Восточной Европы.

На 2019 год наиболее привлекательной для ФРГ в инвестиционном плане страной оказалась Эстония. Чехия стала второй; третье место досталось Польше. Снижение рейтинга Чешской Республики эксперты связывают с ослаблением перспектив экономики и частного бизнеса. Главной причиной называют нехватку в стране квалифицированной рабочей силы и недостаточный уровень профессионального образования. Также тревогу инвесторов вызывает рост заработной платы, недостаточная прозрачность при распределении госзаказов и коррупция.