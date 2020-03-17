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Чехия перепрофилирует две больницы под стационары по лечению коронавируса

Эва Туречкова
17-03-2020
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Чешское правительство одобрило предложение перепрофилировать две крупные больницы Чехии - пражскую больницу На Гомолке и брненскую больницу св. Анны – под стационары, специализирующиеся исключительно на лечении Covid-19. В понедельник вечером информацию подтвердил премьер Андрей Бабиш. Пациентов перевезут в пражскую больницу Мотол и Всеобщую факультетскую больницу г. Брно.

Инфекционные стационары оснастят аппаратами искусственной вентиляции легких. Таковых в стране около 3600. Плановые операции во всех больницах страны сдвигаются на более поздние сроки, заявил далее Бабиш.

 
 
 
 
 
 
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